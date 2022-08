Europei di ciclismo su pista, due bronzi per l'Italia femminile

13-08-2022 19:12

Due medaglie di bronzo per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista a Monaco di Baviera, arrivate entrambe grazie alle donne. Miriam Vece conquista il gradino più basso del podio nei 500 metri femminili in 33″434, meglio di lei hanno fatto la tedesca Emma Hinze (32″688) e l’ucraina Olena Starikova (33″403). Vittoria Guazzini ha poi conquistato il terzo posto nell’inseguimento individuale femminile in 3’24″813, oro a Mikie Kroger, che si è aggiudicata il derby tedesco contro Lisa Brennauer, argento.