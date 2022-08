Europei di Ginnastica, Casella: "Meglio del Previsto"

09-08-2022 14:18

Le Fate della ginnastica artistica sono arrivate a Monaco e hanno già fatto il primo allenamento.

A fare un bilancio il D.T Enrico Casella: “Primo allenamento tranquillo, anzi meglio del previsto. In una situazione però leggermente anomala, con palestre incomplete. Da una parte non c’è la trave, dall’altra manca il volteggio, quindi bisogna spostarsi da un’area all’altra. Comunque è andato tutto bene. Ci siamo mossi insieme alla Gran Bretagna e devo dire che le gemelle Gadirova, Jennifer e Jessica, sono apparse meno brillanti del solito. Ecco, rispetto a come ce le ricordavamo a Tokyo sembrano in ritardo di preparazione. Insomma, ognuno ha i suoi problemi, noi ci occupiamo di non averne”.