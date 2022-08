Europei di Monaco, l’Italia annuncia le sue selezioni

08-08-2022 15:52

A meno di tre giorni dal via ufficiale, l’Italia ha diramato la lista dei convocati per gli Europei di Monaco di Baviera in programma dall’11 al 21 agosto prossimi.

Tra MTB, BMX, pista e strada, c’era in particolare grande attesa per conoscere la selezione maschile per la prova in linea, evento per il quale, alla fine, il c.t. Daniele Bennati ha scelto di puntare su più uomini veloci.

“Ho affiancato ai giovani corridori esperti come Jacopo Guarnieri, uno dei più importanti al mondo in questo ruolo di guida, e 2 ex campioni europei, abituati agli appuntamenti di alto livello” ha affermato l’ex pro’ toscano.

“Veniamo da anni di successi e siamo campioni uscenti con Sonny Colbrelli. Non abbiamo vissuto una stagione fortunata e per noi questo è un campionato di transizione, un modo per iniziare il cammino verso Parigi 2024. Non partiremo come squadra favorita” ha proseguito Bennati prima di entrare nel merito delle sue scelte.

“Abbiamo scelto gli uomini più adatti ad un percorso veloce, con circa 800 metri di dislivello. La mia selezione si è basata su un serie di parametri: le caratteristiche, i risultati ottenuti durante l’anno e le gare che hanno preceduto l’impegno continentale come il Tour de France, il Giro di Polonia, la Vuelta Burgos. Abbiamo optato per i ragazzi più in forma”.

Con questo criterio sono stati selezionati Alberto Dainese, Filippo Ganna, Matteo Trentin, Jonathan Milan, Giacomo Nizzolo, Luca Mozzato, Jacopo Guarnieri e Filippo Baroncini. Escluso invece Elia Viviani che invece farà parte del numeroso contingente che proverà a ben figurare in pista dove, tra uomini e donne, saranno impegnati ben 21 atleti.

Di seguito l’elenco degli altri convocati azzurri divisi per discipline.

Bmx FreeStyle (c.t. Federico Ventura)

Gabriele Pala

Francesco Mongillo

Donne Strada (c.t. Paolo Sangalli)

Elisa Balsamo

Marta Bastianelli

Rachele Barbieri

Maria Giulia Confalonieri

Barbara Guarischi

Elena Cecchini

Ilaria Sanguineti

Arianna Fidanza

Pista (c.t. Marco Villa)

Martina Alzini

Rachele Barbieri

Liam Bertazzo

Matteo Bianchi

Elena Bissolati

Davide Boscaro

Matteo Donegà

Martina Fidanza

Vittoria Guazzini

Francesco Lamon

Manlio Moro

Stefano Moro

Daniele Napolitano

Letizia Paternoster

Mattia Pinazzi

Davide Plebani

Michele Scartezzini

Matteo Tugnolo

Miriam Vece

Elia Viviani

Silvia Zanardi

Cronometro (c.t. Marco Velo)

Arianna Fidanza

Alessia Vigilia

Mattia Cattaneo

Matteo Sobrero

Mtb XCO (c.t. Mirko Celestino)

Gerhard Kerschbaumer

Juri Zanotti

Daniele Braidot

Martina Berta

Greta Seiwald

Giorgia Marchet