Europei di Monaco, Tamberi medaglia d'oro nell'alto

18-08-2022 22:37

Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera. Il campione olimpico ha conquistato la finale continentale del salto in alto maschile, saltando a 2,30. Sul podio con l’azzurro il tedesco Tobias Potye e l’ucraino Andriy Protsenko, fermi a 2,27.

Percorso quasi netto per Tamberi, che ha superato al primo tentativo le tre misure iniziali: 2,18; 2,23; 2,27. Poi l’azzurro ha saltato a 2,30 al secondo tentativo, già sufficiente per l’oro, e ha voluto anche provare a salire più in alto, sbagliando a 2,32 e a 2,33.

Si tratta del secondo titolo continentale per Tamberi, che aveva già vinto l’oro agli Europei di Amsterdam nel 2016. Nella finale di Monaco c’era anche Marco Fassinotti, subito eliminato dopo non essere riuscito a superare la misura di 2,18.

Un oro importante per Tamberi, pronto ora a festeggiare il secondo titolo europeo ma anche le prossime nozze con Chiara, che Gimbo è corso ad abbracciare subito dopo la fine della gara. Intanto Tamberi ha svelato cosa ci sarà nei prossimi giorni, l’addio al celibato.

“Venerdì vengono i miei amici, volevamo farlo con l’oro: finalmente un po’ di relax”, ha detto a riguardo Gimbo ai microfoni di RaiSport. Tamberi non si è poi sbilanciato sul rapporto con suo padre: “Se continuerò a lavorare con lui come allenatore? Ora vedremo”.