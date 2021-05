Europei di nuoto, Giulia Gabbrielleschi argento nella 5 km

Agli Europei di Budapest cominciano bene per l’Italia anche le gare di nuoto in acque libere. Giulia Gabbrielleschi, 24enne di Pistoia, ha infatti vinto l’argento nella 5 km, lo stesso metallo conquistato a Glasgow tre anni fa nella 10 km. L’oro è andato all’olandese Sharon van Rouwendaal col crono di 58’45”2, Gabbrielleschi ha nuotato in 58’49”3, bronzo con 58’51”4 la francese Oceane Cassino. Brave anche le altre due azzurre Ginevra Taddeucci, sesta, e Barbara Pozzobon, nona.

OMNISPORT | 12-05-2021 12:57