Europei di nuoto: programma del fondo stravolto

18-08-2022 08:50

Stando al programma iniziale, il nuoto di fondo sarebbe dovuto entrare in scena oggi, invece non sarà così.

Un imprevisto naturale di notevole portata, ha causato uno stravolgimento del programma delle gare, posticipando l’inizio a domani, venerdì 18 agosto: ad aver causato il tutto è stato il maltempo e la forte mareggiata abbattutasi su Ostia due giorni fa, provocando danni alle strutture allestite.

Gli organizzatori per questo motivo, sono stati costretti a rivedere il programma iniziale, dovendosi occupare innanzitutto della risoluzione dei problemi (logistici e non) causati dalla mareggiata in quel di Ostia. Da qui il motivo del giorno di ritardo per l’inizio delle gare: si parte domani con la 10 km, sia maschile che femminile.