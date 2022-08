Europei di Roma, Martinenghi: "Siamo l'Italnuoto più forte di sempre"

07-08-2022 17:46

Si presenterà a Roma da campione del mondo: Nicolò Martinenghi è uno degli azzurri più attesi agli Europei di nuoto che dal prossimo 11 agosto prenderanno il via nella Capitale, 13 anni dopo la rassegna iridata del 2009. Il 23enne della provincia di Varese, oro nei 100 rana ai Mondiali di Budapest, non nasconde l’emozione di giocarsi le sue chance nella rassegna continentale di casa.

“Non so quante altre volte mi capiterà di gareggiare in una competizione internazionale in casa – ha detto Martinenghi a Sky Sport – spero di farmi trascinare dalle emozioni che verranno dal pubblico. Arrivarci da campione del mondo non mi ha cambiato troppo, certo mi ha dato qualcosa in più, la sicurezza personale”.

A Roma ci sarà la sfida con il fuoriclasse britannico Adam Peaty, detentore dei record del mondo nei 50 e nei 100 rana: “Sarà bello confrontarsi con lui, mettersi in gioco e per me farlo in casa. Mi aspetto un europeo con tanti nuovi volti sul podio perché il mondiale è stato l’emblema di questo rinnovamento”.

Martinenghi ci tiene a sottolineare che questa nazionale italiana di nuoto “è la più forte di sempre” malgrado una fuoriclasse come Federica Pellegrini si sia ritirata dall’attività agonistica a fine 2021: “La sua assenza si sente però è bello pensare che con il suo addio siamo arrivati in tre, quattro a compensare. Paradossalmente il suo addio ha dato una grande spinta e responsabilità a tutti”.