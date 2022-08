Europei di Roma: Quadarella in finale nei 1500 stile libero col miglior tempo

14-08-2022 12:35

Nei 200 stile libero maschili Marco De Tullio e Stefano Di Cola si sono qualificati per le semifinali col quarto e il sesto tempo, 1’47”07 e 1’47”49, fuori, diciassettesimo, Filippo Megli in 1’48”40, non è partito Lorenzo Galossi, reduce dallo straordinario bronzo negli 800 stile libero.

Nei 100 farfalla femminili Elena Di Liddo col quarto crono (58”43) e Ilaria Bianchi col quinto (58”46) si sono qualificate per le semifinali. Ci sarebbe stata anche Costanza Cocconcelli, settima in 58”89, ma la regola del non più di due atleti per nazione tra i migliori sedici la costringe a fermarsi, diciottesima invece Antonella Crispino (59”80).

Nei 50 dorso maschili Thomas Ceccon stacca il miglior tempo in 24”69, va in semifinale anche Michele Lamberti col quinto (24”88), fuori invece Simone Stefanì, settimo (24”97), e Lorenzo Mora, undicesimo (25”18). Nei 200 rana femminili Francesca Fangio e Martina Carraro volano in semifinale col secondo e il terzo tempo, 2’24”76 e 2’26”02, out Arianna Castiglioni, quindicesima in 2’28”95, e Lisa Angiolini, diciottesima in 2’29”21.

La staffetta azzurra della 4×100 stile libero maschile composta da Alessandro Bori, Filippo Megli, Leonardo Deplano e Manuel Frigo va in finale col secondo tempo in 3’15”00. Infine, Simona Quadarella accede alla finale dei 1500 stile libero col miglior crono in 16’05”61, mentre Martina Rita Caramignoli è quarta in 16’24”84 e accede anche lei all’atto decisivo di domani.