Europei di tuffi: Elena Bertocchi oro e Chiara Pellacani bronzo nel trampolino da 1 metro

Straordinarie azzurre nella gara femminile individuale del trampolino da un metro degli Europei di Budapest. Elena Bertocchi ha infatti vinto la medaglia d’oro con 259,90 punti bissando il trionfo del 2017 a Kiev, Chiara Pellacani ha completato il trionfo vincendo il bronzo con 254,15 punti. In mezzo alle due nostre portacolori la svizzera Michelle Heinberg, argento con 255,55 punti, argento quattro anni fa ma dai 3 metri.

Pellacani, 18enne di Roma, è stata in testa dal secondo al quarto e penultimo salto, poi ha dovuto cedere il passo alla compagna di squadra e di sincro e all’elvetica. Bertocchi, 26enne di Milano, in questa gara è stata anche bronzo mondiale sempre a Budapest nel 2017 e per lei è la sesta medaglia europea complessiva, la quarta individuale e nel format, per Pellacani è la quarta totale ma la prima individuale.

OMNISPORT | 11-05-2021 22:23