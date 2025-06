Scherma, la prima volta di Bianchi: oro agli Europei. Bronzo per Marini, Santuccio e Kowalczyk, flop Fiamingo

Impresa di Guillaume Bianchi, che conquista il titolo continentale a Genova travolgendo in finale il francese Anane. Altro tris di medaglie per i colori italiani.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Una medaglia d’oro e tre di bronzo per l’Italia agli Europei di scherma a Genova. Il primo trionfo per la spedizione azzurra è quello di Guillaume Bianchi, fiorettista romano alla prima affermazione continentale della carriera. Sul podio pure Tommaso Marini, bronzo sempre nel fioretto maschile, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk, terze nella spada femminile. Niente medaglie per Filippo Macchi e Alessio Foconi tra gli uomini, così come per Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo tra le donne.

Fioretto, il trionfo di Guillaume Bianchi

Straordinario il cammino di Bianchi, primo dopo la fase a gironi in tandem con Marini e poi autentico rullo compressore nelle sfide a eliminazione diretta. Dopo i successi sul britannico Cook (15-7) e sul ceco Choupenitch (15-6), il romano delle Fiamme Gialle ha superato in due sfide thrilling prima l’ungherese Dosa nei quarti (15-14), poi lo spagnolo Llavador in semifinale (15-14). Dopo due successi all’ultima stoccata, addirittura travolgente la vittoria in finale sul francese Anas Anane, spazzato via con un perentorio 15-5.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marini bronzo, eliminati Macchi e Foconi

In semifinale Anane aveva avuto la meglio su Tommaso Marini, campione in carica, noto a buona parte del pubblico meno avvezzo alla scherma per la sua recente partecipazione al programma cult di Rai Uno “Ballando con le stelle”. Per Tommy una sconfitta beffarda in semifinale (13-15) dopo aver recuperato tre stoccate di svantaggio. Fuori agli ottavi Macchi, piegato 13-15 dall’ungherese Dosa, mentre già nel turno precedente era stato eliminato il veterano Foconi.

Spada, sul podio Santuccio e Kowalczyk

Nella spada femminile prima medaglia in carriera per la debuttante Sara Maria Kowalczyk, eliminata in semifinale all’overtime dalla russa Murtazaeva. Fuori in semifinale pure l’olimpionica Alberta Santuccio, brava a vincere i due derby con Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi, ma poi battuta dall’estone Lehis. Fuori di un soffio dalla zona medaglie proprio Rizzi, 26mo posto finale per Fiamingo. Da martedì via alle prove a squadre con fioretto femminile e sciabola maschile.