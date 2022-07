Europei donne 2022, Italia travolta dalla Francia

10-07-2022 23:00

Finisce male, molto male, la prima partita dell’Italia ai Campionati Europei femminili 2022 di calcio in corso di svolgimento in Inghilterra. Le Azzurre vengono infatti travolte 5-1 dalla Francia nel match d’esordio disputato al New York Stadium di Rotheram.

La partita si mette subito male per le ragazze di Milena Bertolini con il primo gol che arriva al 9′ da parte di Geyoro. Già al 12′ arriva il raddoppio con Katoto. L’Italia prova a rimettersi in piedi ma sul finire del primo tempo arriva il pokerissimo delle francesi. Al 38′ la rete di Cascarino, quindi al 40′ e al 45′ ancora Geyoro che fa così tripletta.

Nel secondo tempo si abbassano i ritmi della partita con il sussulto al 64′ per l’espulsione di Sara Gama, che viene poi tolta e trasformata in un’ammonizione. L’Italia resta così in 11 e al 76′ trova il gol della bandiera con la neoentrata Martina Piemonte.

Il prossimo impegno per le Azzurre sarà giovedì 14 luglio alle ore 18 a Manchester contro l’Islanda, che all’esordio ha pareggiato 1-1 contro il Belgio.