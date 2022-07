15-07-2022 23:53

Il portiere della Francia e della Juventus Pauline Peyraud-Magnin, che sta giocando gli Europei femminili, è scesa in campo nelle prime due partite del torneo contro l’Italia e il Belgio malgrado sia stata colpita dalla tragedia della morte della sua compagna Camille Nell, 27anni, il cui corpo senza vita è stato trovato lo scorso 4 luglio nella casa di Torino dove vivevano le due ragazze. Lo ha rivelato solo oggi l’AFP, riportando che gli inquirenti hanno spiegato che “l’indagine è in corso e rimane coperta dal segreto”. La federcalcio francese ha chiesto il rispetto della privacy della calciatrice, e l’agenzia che ne gestisce gli interessi ha precisato di non voler “fare commenti sulla vita privata di Pauline”.