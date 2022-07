Europei femminili 2022: Buehl salta la finale

30-07-2022 19:25

Già assente nella semifinale contro la Francia a causa della positività al Covid, la tedesca Klara Buehl salterà anche la finale degli Europei femminili in programma domani a Wembley alle 18 ora italiana contro le padrone di casa dell’Inghilterra. Lo ha annunciato il ct della Germania Martina Voss-Tecklenburg: “Non ha sintomi, ma se risulta negativa (domenica) sarà in tribuna. Ci atterremo al protocollo medico, lo dobbiamo a Klara, lo dobbiamo al suo club (il Bayern Monaco, ndr), è una nostra responsabilità e quindi non è possibile che sia nel gruppo”. A 21 anni, Buehl è stata una delle rivelazioni di questo Euro per il suo dinamismo e la sua velocità sulla fascia sinistra, segnando un gol contro la Spagna nella fase a gironi e fornendo un assist contro l’Austria nei quarti di finale, partita di cui è stata votata MVP.