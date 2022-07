Europei femminili 2022: formula, calendario e dove vederli in tv

04-07-2022 10:25

Un anno dopo un’estate senza tregua per gli appassionati di sport, tra Europei di calcio e Olimpiadi, nonostante l’inedito slittamento dei Mondiali di calcio maschili, che si svolgeranno in Qatar tra novembre e dicembre, anche i mesi più caldi del 2022 si annunciano ricchi di eventi in grado di capitalizzare l’interesse degli sportivi, a partire dagli Europei di calcio femminile, in programma in Inghilterra tra il 6 e il 31 luglio.

Europei femminili Inghilterra 2022, si parte il 6 luglio: la formula

La tredicesima edizione del torneo continentale vede al via 16 nazionali, compresa l’Italia del ct Milena Bertolini. La formula è classica, con quattro gironi da quattro squadre e qualificazione ai quarti per le prime due di ciascun raggruppamento.

Seguirà la fase ad eliminazione diretta con tabellone tennistico prefissato. Fase a gironi tra il 6 e il 18 luglio, eliminazione diretta tra il 20 e il 31.

Euro 2022, le partite dell’Italia e le 23 convocate

L’Italia è decisa a catturare i consensi degli sportivi ripetendo la magica estate del Mondiale 2019 svoltosi in Francia che vide le Azzurre spingersi inaspettatamente fino ai quarti di finale.

La nazionale azzurra vanta una tradizione favorevole nella competizione, con tre piazzamenti sul podio (secondo posto nel ’93 e nel ’97 e terzo nel 1987) e si presenterà all’appuntamento in un momento storico per il movimento dal punto di vista dell’immagine, grazie al passaggio al professionismo dal 1° luglio, oltre che su quello tecnico, in virtù di un campionato sempre più seguito e della cavalcata della Juventus Women in Champions League, interrottasi solo ai quarti.

L’Italia è stata inserita nel gruppo D insieme a Francia, Belgio e Islanda: il debutto avverrà proprio contro la Francia il 10 luglio alle ore 21 a Rotherham, poi il 14 alle 18 sfida contro l’Islanda al Manchester City Academy Stadium, dove si giocherà anche l’ultima gara del girone il 18 contro il Belgio alle 21.

Queste le 23 atlete convocate dal ct Milena Bertolini:

Portieri : Francesca Durante (Inter); Laura Giuliani (Milan); Katja Schroffenegger (Fiorentina);

: Francesca Durante (Inter); Laura Giuliani (Milan); Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori : Elisa Bartoli, Lucia Di Guglielmo, Elena Linari (Roma); Valentina Bergamaschi (Milan); Lisa Boattin, Sara Gama, Martina Lenzini (Juventus); Maria Luisa Filangeri (Sassuolo);

: Elisa Bartoli, Lucia Di Guglielmo, Elena Linari (Roma); Valentina Bergamaschi (Milan); Lisa Boattin, Sara Gama, Martina Lenzini (Juventus); Maria Luisa Filangeri (Sassuolo); Centrocampiste : Arianna Caruso, Valentina Cernoia, Martina Rosucci (Juventus); Aurora Galli (Everton); Manuela Giugliano (Roma); Flaminia Simonetti (Inter);

: Arianna Caruso, Valentina Cernoia, Martina Rosucci (Juventus); Aurora Galli (Everton); Manuela Giugliano (Roma); Flaminia Simonetti (Inter); Attaccanti: Barbara Bonansea, Agnese Bonfantini, Cristiana Girelli (Juventus); Valentina Giacinti, Daniela Sabatino (Fiorentina); Martina Piemonte (Milan).

Europei Inghilterra 2022, le favorite

In caso di passaggio del turno l’Italia incrocerà le qualificate del Gruppo C, ovvero con ogni probabilità Svezia, terza al Mondiale 2019 e argento ai Giochi di Tokyo 2020, e Olanda, campione d’Europa in carica grazie al successo in casa nel 2017 e finalista ai Mondiali 2019, sconfitta solo dagli Stati Uniti.

Scandinave e Orange sono le due nazionali che si dividono i favori del pronostico per il successo finale insieme alla Spagna, trascinata dal Pallone d’Oro Alexia Putellas e da Jennifer Hermoso, leader del Barcellona vicecampione d’Europa, con Inghilterra e Francia outsider di lusso.

Sorteggio quindi poco favorevole per l’Italia, il cui obiettivo minimo è comunque l’ingresso tra le prime 8 d’Europa. Un traguardo alla portata grazie alla qualità del “blocco Juve”, dominatrice da anni in Italia e all’esperienza di un gruppo che gioca insieme da anni.

Euro 2022, come vederlo in tv

I diritti televisivi degli Europei femminili di calcio 2022 sono stati acquisiti da Sky Sport, che trasmetterà in diretta sui propri canali tutte le 31 partite in programma, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now.

Le partite dell’Italia saranno anche visibili in diretta su Rai 1 e in live streaming su Rai Play.