Europei indoor di atletica, 37 azzurri in Olanda a caccia di medaglie

I pensieri e le aspettative di Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli

Gli azzurri dell’atletica volano in Olanda per la 38esima edizione dei Campionati Europei indoor di Apeldoorn, in programma da giovedi’ a domenica. Questa mattina, dall’aeroporto di Fiumicino, e’ in partenza la rappresentanza dei 37 atleti, dei quali 19 uomini e 18 donne, selezionati dal direttore tecnico Antonio La Torre. Tra sorrisi, strette di mano e selfie con passeggeri, anche stranieri, allo scalo romano, all’imbarco, i due saltatori che hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi: Mattia Furlani nel lungo e Andy Diaz nel triplo; con loro Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, argento mondiale lo scorso anno. In partenza anche Eloisa Coiro (800), Elisa Di Lazzaro (60hs), Hassane Fofana (60hs), Nicolo’ Giacalone (60hs), Alice Mangione (400) e Marta Zenoni (1500). Furlani da’ la carica: “La nazionale italiana, dopo Roma, ha creato delle aspettative importanti e sono convinto che con una squadra del genere possiamo dire tranquillamente la nostra”.