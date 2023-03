Europei indoor: Furlani eliminato nel lungo

L'azzurro ha fallito la misura di 7,75 che gli sarebbe valso la finale. Era un obiettivo alla portata del campione d'Europa Under 18

03-03-2023 08:55

Mattia Furlani manca il grande appuntamento: non si qualifica infatti per la finale del salto in lungo agli Europei indoor 2023. L’azzurro avrebbe dovuto ottenere una misura di 7,75, alla sua portata, per entrare negli otto che domenica si giocheranno le medaglie a Istanbul.

Furlani ha fatto due nulli e poi ha saltato 7,57, chiudendo in dodicesima posizione. Appena poche settimane fa, a Stoccolma aveva staccato fino a 7,99, firmando il record europeo Under 20. Non solo: all’aperto vanta un personale di 8,04, siglato lo scorso anno e che gli è valso il titolo di campione d’Europa Under 18.

Ai primi due posti lo svedese Thobias Montler, con 8,14, e il greco Miltiadis Tentoglou, con 8,03. Hanno superato la norma di qualificazione fissata a 7.95 metri anche il rumeno Gabriel Bitan (8.03) e lo spagnolo Jaime Guerra (7.99). Gli altri ammessi alla finale sono il francese Erwan Konate (7.93), il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (7.89), il ceco Radek Juska (7.86) e il serbo Lazar Anic (7.75).