Europei, Italvolley magistrale contro la Russia: centrata la semifinale

Il set perso contro il Belgio poteva essere visto come un campanello d’allarme e invece, con grinta e una determinazione eccezionali, l’Italvolley femminile ha schiantato nettamente la Russia nella sfida dei quarti di finale dei Campionati Europei andata in scena questo pomeriggio a Belgrado.

Dopo un primo set sudato ma comunque portato a casa con margine (25-20), Egonu (alla miglior gara del torneo) e Sylla si sono caricate ancor più la squadra sulle spalle trascinando le compagne fino ad un memorabile 25-8 nel secondo parziale.

Sulla spinta della fiducia acquisita con le prestazioni dei primi due set, nel terzo le azzurre hanno continuato imperterrite la loro marcia sbaragliando ancora una volta le russe di Busato fino al 25-15 conclusivo.

Con la speranza che questo dominio assoluto possa ripetersi in semifinale, ora l’Italvolley dovrà lottare con l’Olanda (avanti 3-0 sulla Svezia) per strappare l’accesso a una finale continentale che la compagine nostrana non disputa dal 2009 quando, in Polonia, le azzurre conquistarono il titolo europeo ai danni proprio delle olandesi.

Di seguito il tabellino della gara contro la Russia.

Italia-Russia 3-0 (25-20; 25-8; 25-15)

Italia: Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov n.e., De Gennaro, Orro 4, Chirichella 10, Danesi 6, Pietrini 13, Nwakalor n.e., Sylla 10, Egonu 15, Parrocchiale n.e., Mazzaro n.e., D’Odorico n.e. All. Davide Mazzanti.

Russia: Kotova 5, Pilipenko, Matveeva 2, Fedorovtseva 7, Brovkina 2, Lazareva 1, Startseva 1, Kadochkina 5, Zaytseva, Kapustina 4, Smirnova 2, Enina 4. All. Sergio Busato.

OMNISPORT | 01-09-2021 18:53