Europei nuoto 2024, Gregorio Paltrinieri sontuoso oro: è ancora il re della 10km

L’inesauribile voglia di Gregorio Paltrinieri ha preso il sopravvento e ancora una volta, quando forse anche i più fiduciosi temevano che l’esito potesse rivelarsi diverso, è re dei 10 km. L’oro nella 10 km in acque libere agli Europei di Belgrado è sua e anche stavolta, ha dettato legge. Nonostante i timori della vigilia, nonostante l’Ada Ciganlija.

Europei, Gregorio Paltrinieri oro a Belgrado

L’enesimo capolavoro di un nuotatore immenso, grandioso. ha condotto una gara quasi ineramente in testa per poi farci provare un brivido, e infine sbucare in testa e aggiudicarsi un traguardo fondamnetale per lui e per Parigi.

Paltrinieri tocca per primo la piastra, il francese Olivier (2°) arriverà 21 secondi più tardi. La strategia che univa astuzia e potenza si è rivelata perfetta. E’ il suo primo oro su questa distanza. Delusione per gli altri italiani: Domenico Acerenza e Dario Verani giù dal podio al fotofinish (4° e 5°).