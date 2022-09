Europei pallanuoto: Croazia campione, Italia quarta

10-09-2022 22:27

Si sono conclusi gli Europei di Pallanuoto svoltisi a Spalato, in Croazia. I padroni di casa hanno conquistato il secondo titolo continentale dopo quello del 2010 battendo 10-9 un’altra corazzata dello sport acquatico: l’Ungheria.

Per quanto riguarda l’Italia, eliminata in semifinale proprio dagli biancoscudati, si registra una sconfitta per 7-6 contro la Spagna, con la formazione iberica che si è conquistata la medaglia di bronzo. La nazionale allenata da Sandro Campagna riesce comunque a migliorare il risultato dell’ultimo Europeo, quello del 2020, dove si classificò sesta.