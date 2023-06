Europei scherma: nella spada Di Veroli oro e Vismara argento

Nella finale tutta italiana il neocampione ha sconfitto anche un problema muscolare

16-06-2023 21:03

Il campione europeo di spada maschile è Davide Di Veroli. Nella finale della competizione in corso di svolgimento a Plovdiv (Bulgaria) ha affrontato un compagno di nazionale, Federico Vismara. La finale tricolore è stata tiratissima e ha visto Di Veroli conquistare il titolo continentale con il punteggio di 15-14. Quando l’incontro era sul 5-3 in suo favore, il neocampione europeo aveva accusato un problema muscolare che aveva richiesto l’intervento del fisioterapista. Il terzo azzurro in gara era Valerio Cuomo, la cui prova è terminata agli ottavi di finale battuto per 15-8 dall’ungherese Tibor Andrasfi.