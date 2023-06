Europei scherma: risultato storico per le fiorettiste azzurre

Per la prima volta una nazione occupa le prime quattro posizioni. Prima finalista Batini

16-06-2023 20:21

Le prime quattro fiorettiste del Campionato europeo di scherma in corso a Plovdiv (Bulgaria) sono tutte della stessa nazione. E quella nazione è l’Italia. Un evento che non era mai successo prima. In semifinale sono arrivate Martina Batini – Francesca Palumbo e Martina Favaretto – Alice Volpi. Nella prima semifinale Batini ha battuto 15-12 la Palumbo, che quindi è medaglia di bronzo.