Europei Under 19: Italia travolta dalla Francia

24-06-2022 19:38

Alla MOL Arena di Dunajska Streda netta vittoria sull’Italia della Francia per 4-1, i transalpini si prendono a punteggio pieno il primo posto nel girone A degli Europei Under 19 proprio a danno degli azzurrini che comunque erano già qualificati anche loro per le semifinali. I ragazzi di Carmine Nunziata vanno in vantaggio dopo 16 minuti con Volpato per poi venire travolti: vanno a segno al 24’ Da Silva, al 37’ Tchaouna che sigla la sua doppietta personale al 69’, in fine Arconte al 79’ mette il sigillo al risultato.