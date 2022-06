Europei under-19: l'Italia vince ancora, semifinale vicina

21-06-2022 19:28

L’Italia under-19 ha battuto 1-0 la Slovacchia padrona di casa, vincendo così anche il secondo match del girone dopo quello contro la Romania per 2-1. Qualificazione alle semifinali e pass per il Mondiale Under 20 del 2023 sempre più vicini, già ufficiali a seconda del risultato della Francia in serata.

Slovacchia-Italia under-19: il match lo decide Ambrosino

Nel primo tempo partono meglio i padroni di casa, due volte con Jambor: l’attaccante prima col pallonetto spaventa Desplanches, successivamente su punizione calcia direttamente in porta e chiama all’intervento l’estremo difensore azzurro che è costretto a deviare in corner.

Si sveglia così l’Italia, che però non è fortunata. Al 27′, il gioiello della Juventus Fabio Miretti calcia secco da ottima posizione, ma il pallone sbatte sulla traversa. Altro legno colpito dall’Italia poco dopo, questa volta con Ambrosino: il tiro a giro dal limite dell’area si stampa nuovamente sulla traversa.

Il gol però è nell’aria e arriva al 33′ con i due azzurrini più attivi in campo: Miretti trova il corridoio vincente per Ambrosino, abile ad anticipare la retroguardia slovacca e battere imparabilmente Balaz.

Slovacchia-Italia under-19: brividi nel finale per gli azzurrini

Il secondo tempo parte senza troppi sussulti, come la fine della prima parte di match. Al 65′ ci prova l’Italia con Giovane, che in verticale pesca Casadei: gioco di prestigio dell’interista che entra in area con un tunnel su Micuda e calcia fuori di pochissimo.

Al 76′ Miretti crossa per Nasti ma lo stacco di testa termina di poco fuori a lato. La prima vera occasione per la Slovacchia nel secondo tempo arriva all’80’: cross di Micuda dalla destra, gran colpo di testa di Jambor su cui ancora una volta Desplanches è miracoloso in due tempi. Poco dopo ci prova anche Gajdos ma il pallonetto a soprendere il portiere azzurro termina sul fondo. Alla fine è 1-0 per l’Italia, ma che brividi nel finale. Altra vittoria agli Europei per gli azzurrini.

Slovacchia-Italia under-19: il tabellino

Marcatori: 33′ Ambrosino (I)

SLOVACCHIA (4-3-3): Balaz; Luka, Ujlaki, Sikula [72 Kopasek], Mikuda; Holly, Oravec [72 Halabrin], Szolgai [46 Griger]; Snajder [46 Kosa], Sauer [64 Gajdos], Jambor.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Coppola, Ghilardi, Mulazzi, Giovane; Faticanti, Fabbian [78 Terracciano], Casadei; Miretti [84 Fontanarosa]; Nasti, Ambrosino [59 Volpato].