Europei Under 19, Portogallo-Italia: dove vederla in tv e le probabili formazioni

Scatta il conto alla rovescia per la finale degli Europei U19: domani a Ta'Qali sarà calcio d'inizio alle 21 tra gli azzurri e i lusitani

15-07-2023 11:04

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

L’Italia U19 si appresta ad affrontare l’ultimo atto degli Europei di categoria. Gli azzurrini allenati dal ct Alberto Bollini hanno staccato il pass per la finale dopo aver mandato ko la Spagna per 2-3. Dunque, appuntamento a domani, domenica 16 luglio, per la grande sfida contro il Portogallo: al National Stadium di Ta’Qali a Malta, il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.

Dove vedere in tv e streaming Portogallo-Italia

Le emozioni della finale degli Europei U19 tra Portogallo e Italia saranno visibili in chiaro su Rai Sport, al canale 58 del digitale terrestre. La sfida, inoltre, sarà possibile seguirla in streaming su RaiPlay, ma anche su Uefa.tv.

Ufficializzata anche la direzione arbitrale dell’incontro. A dirigere la sfida sarà Sven Jablonski (Germania), assistito da Rafael Morim (Lussemburgo) e Robert Kempter (Germania). Il quarto uomo, invece, sarà Gergo Bogàr (Ungheria).

Dove seguire la diretta testuale di Portogallo-Italia

Non solo diretta tv o streaming. La finale tra Portogallo e Italia potrà essere seguita anche tramite la diretta testuale: basterà collegarsi a Viriglio Sport, che offrirà la cronaca minuto per minuto della finale degli Europei U19.

Portogallo-Italia Under 19: le probabili formazioni

In vista dell’ultimo atto degli Europei U19, l’Italia di Alberto Bollini dovrebbe far riferimento al consueto 4-3-3. Tra i pali l’inamovibile Mastrantonio, che davanti a sè vedrà schierata la fila difensiva composta dai centrali cugini Dellavalle, chiudendo con i laterali Missori e Regonesi. A centrocampo spazio a Pisilli, Faticanti e Hasa. L’attacco, invece, è affidato alla punta Esposito, con Kayode e Vignato larghi.

Il Portogallo di Milheiro, invece, potrebbe optare per il 4-2-3-1. A difendere i pali Ribeiro, con il pacchetto arretrato affidato a Marques, Bràs, Ribeiro ed Esteves. A centrocampo i centrali Sà e Da Rocha, supportati da Diogo Prioste, Borges e Rodrigo Ribeiro. In attacco, il duo Hugo e Felix.

Europei Under 19, il cammino di Portogallo e Italia

Tra Portogallo e Italia non si tratta del primo incontro in questi Europei U19. Infatti, le due squadre, si sono ritrovate insieme nel Gruppo A, dove l’undici di Milheiro ha concluso al primo posto, e la formazione di Bollini al secondo. Di fatto, nel match valido il secondo turno, gli azzurrini sono stati mandati ko dal Portogallo con un pesante 5-1.

L’Italia si è garantita un posto in finale dopo aver conquistato la vittoria al cardiopalma nella sfida contro la Spagna, terminata 2-3. In semifinale, invece, i ragazzi della Selecao das Quinas, hanno calato un’altra manita, questa volta però a sfavore della Norvegia. Ora, entrambe le squadre, andranno a caccia della vittoria del secondo Europeo, dopo averlo vinto rispettivamente nel 2018 e del 2003.

Informazioni utili su Portogallo-Italia, Europei Under 19

Partita: Portogallo-Italia

Data: domenica 16 luglio 2023

Orario: 21:00

Diretta tv: Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre