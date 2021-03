Europei Under 21: Italia-Spagna, probabili formazioni

L’Italia Under 21 è già a un crocevia agli Europei di categoria: dopo il pareggio all’esordio contro la Repubblica Ceca, la squadra di Nicolato è attesa a Maribor al big match del girone B contro la Spagna, che nella prima giornata della rassegna continentale ha battuto per 3-0 i padroni di casa della Slovenia.

Per arrivare alla fase ad eliminazione diretta, gli Azzurrini devono vincere il girone e quindi la gara di stasera diventa già fondamentale: il ct dovrà fare a meno degli squalificati Marchizza, Gabbia e Tonali e si affiderà in attacco alla coppia Scamacca-Cutrone. Tra gli iberici occhi puntati sul romanista Villar, è invece in dubbio il milanista Brahim Diaz a causa di un problema ad un piede.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Zappa, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Cutrone, Scamacca. All. Nicolato.

SPAGNA (4-2-3-1): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Riqui Puig, Cucurella; Ruiz. All. De la Fuente.

Arbitro: Osmers (Germania).

