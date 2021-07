Europei Under 23, terzo oro per l'Italia

Agli Europei Under 23 di atletica di Tallinn è arrivata la terza medaglia d’oro per l’Italia. L’ha conquistata nel salto triplo maschile Andrea Dallavalle, che ha saltato 17,05 con mezzo metro al secondo di vento contrario. L’argento e il bronzo sono andati ai francesi Enzo Hodebar (16,99) e Anael-Thomas Gogois (16,65). Dallavalle è volato oltre i 17 metri per la seconda volta in stagione dopo che lo scorso giugno a Grosseto piazzò un fantastico 17,35 che gli è valso il pass olimpico per Tokyo 2020.

OMNISPORT | 11-07-2021 13:29