Europei vasca corta, altre quattro presenze dell'Italia nelle finali

07-11-2021 10:17

Ultima giornata degli Europei in vasca corta a Kazan e mattinata nella quale si sono disputate le ultime batterie di accesso alle finali. Nei 400 misti maschili Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi si sono qualificati col terzo e sesto tempo rispettivamente in 4’08”80 e 4’10”17. Nei 400 stile libero femminili ci sarà in finale anche Simona Quadarella col crono di 4’03”67 mentre non ha preso il via Martina Rita Caramignoli, il bronzo dei 1500 proprio alle spalle della romana che ha vinto l’argento. Per finire, la staffetta mista 4×100 misti composta da Matteo Rivolta, Alessandro Pinzuti, Costanza Cocconcelli e Chiara Tarantino accede alla finale col quinto tempo, 1’39”65. Pertanto l’Italia chiuderà questa rassegna continentale con 63 presenze totali nelle finali.

OMNISPORT