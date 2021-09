Evenepoel avvisa: “Con un Colbrelli così al Mondiale sarà dura per tutti”

Archiviati gli Europei in Trentino, è già tempo per i big del ciclismo mondiale di pensare alla rassegna iridata in programma in Belgio dal 19 al 26 settembre.

I fari ovviamente, dopo quanto successo sia a Trento che al Tour of Britain, saranno puntati sulla gara riservata agli élite uomini, un appuntamento in cui, stando a quanto dichiarato da Remco Evenepoel, Sonny Colbrelli sarà uno degli osservati speciali.

“Spero che non arrivi con questa condizione al Mondiale, sennò sarà dura per tutti. L’ho visto da vicino al Benelux Tour, prima in corsa e poi in TV, ed era chiaro che gli veniva tutto facile” ha affermato il giovane belga.

“Ci saranno due, tre, al massimo quattro grandi favoriti, e Colbrelli è sicuramente uno di questi. Se dovesse vincere anche il mondiale, poi in corsa non avremmo maglia di campione europeo e maglia di campione italiano, sarebbe noioso. A parte gli scherzi, chi vince lo merita sempre, ma come Nazionale belga lo metteremo in difficoltà. Il capitano sarà Wout Van Aert che sta andando fortissimo, faremo di tutto per aiutarlo a vincere la maglia arcobaleno”.

OMNISPORT | 13-09-2021 10:58