Evenepoel carico per il debutto in maglia iridata

30-09-2022 15:25

È un Remco Evenepoel che non sta quasi nella pelle quello che ha parlato oggi in vista della Binche-Chimay-Binche 2022 di martedì prossimo, gara che sancirà il suo debutto con la maglia di Campione del Mondo conquistata a Wollongong e che, al contempo, rappresenterà l’ultima fatica al fianco del compagno Iljo Keisse.

“Non vedo l’ora di correre per la prima volta con la mia nuova maglia davanti al pubblico di casa, ma non vedo l’ora di correre per l’ultima volta con Iljo” ha dichiarato il classe 2000.

“Ha avuto una grande influenza sulla mia carriera, mi ha guidato da quando sono diventato professionista e la prossima stagione ci mancheranno la sua presenza, le sue parole sagge e la sua esperienza in gruppo. Ma fino ad allora abbiamo un’altra uscita insieme e siamo determinati a mostrare lo spirito del Wolfpack davanti ai nostri tifosi”.

Per l’occasione, oltre ai due sopracitati, la Quick-Step Alpha Vinyl potrà contare su Florian Sénéchal, Stijn Steels, Zdenek Stybar, Martin Svrcek e Stan Van Tricht, corridori di valore che proveranno a dare un contributo sostanziale al successo della squadra belga.