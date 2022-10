Evenepoel giura fedeltà alla Quick-Step

03-10-2022 18:55

Remco Evenepoel ha voluto sgombrare il campo da dubbi e in modo chiaro e deciso ha affermato che nel suo futuro ci sarà ancora la Quick-Step Alpha Vinyl.

“Ho un contratto fino al 2026. Questo significa che ho fiducia nella squadra e che la squadra ha fiducia in me. Non c’è motivo per andarsene, sono felice qui e dobbiamo continuare a lavorare così” ha dichiarato il fresco Campione del Mondo su strada, diventato nelle ultime settimane l’oggetto del desiderio di tante squadre.

“Sapevo che c’era dell’interesse da parte di qualche squadra, non solo una. Ma non ne ho voluto sapere niente, era prima della Vuelta, ero concentrato sulla gara”.

Il giovane talento belga dunque, verosimilmente, non cambierà squadra quest’inverno e dunque proseguirà la sua incredibile crescita in seno al team di Patrick Lefevere squadra con la quale chiuderà la stagione correndo la Binche-Chimay-Binche ma non il Lombardia.

“Lo avevamo già deciso. Dopo la Vuelta e il Mondiale non avrei potuto essere al top. Quando tornerò, sarà per vincerlo” ha spiegato Evenepoel, convinto poi che sabato, poco dopo la Classica delle foglie morte, Filippo Ganna farà segnare il nuovo Record dell’Ora.

“Ce la farà, ne sono sicuro. Non solo lo farà ma lo terrà a lungo” ha chiosato convinto il classe 2000.