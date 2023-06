Evenepoel ha dato conferma: "Non correrò il Tour de France"

Il campione del mondo: "Con la mia malattia sono stato 10 giorni senza bici e non è facile tornare al top della forma".

Remco Evenepoel tornerà a correre al Giro di Svizzera 2023. In conferenza stampa, il campione del mondo ha definitivamente escluso la possibilità di correre il Tour de France: “Ne abbiamo parlato, ma la risposta è stata subito no. Quest’anno non correrò il Tour de France. Ho fatto sei mesi di preparazione per il Giro d’Italia, tre dei quali in altura per essere nella miglior forma possibile in Italia. Poi con la mia malattia sono stato 10 giorni senza bici e non è facile tornare al top della forma per una corsa come il Tour de France”.

“Se vado al Tour de France devo fare ‘all-in’ sulla corsa, voglio essere al 150%. Di sicuro ora non sarebbe stato possibile – ha aggiunto poi il belga – posso dire però che sicuramente in futuro ci andrò, basta avere ancora un po’ di pazienza”.

Evenepoel ha concluso sulle sue ambizioni per il Giro di Svizzera: “Non avrei preso il via se non fossi stato in buona forma. L’obiettivo principale dovrebbe essere quello di ottenere una vittoria di tappa e di ottenere una buona posizione finale nella classifica generale. Il percorso mi si addice ed è ottimo per continuare la mia crescita. Ci sono belle salite e due cronometro, è stato subito chiaro che avrei dovuto partecipare”