Evert choc: "Ho il cancro, ma ho chance di cavarmela"

Mentre il mondo del tennis e non solo segue con interesse il caso Djokovic, l’ex campionessa Chris Evert ha dato un annuncio choc. La 18 volte vincitrice di Slam è malata e lo ha annunciato via Twitter: “Vorrei dirvi che mi è stato diagnosticato un cancro ovarico al primo stadio. Sono molto fiduciosa di poterlo superare e sono certa che la chemioterapia darà buoni risultati. Fortunatamente ce ne siamo accorti in tempo”.

La Evert si augura il rispetto della privacy: “Spero capirete il mio bisogno di di concentrarmi sulla saluta e sulle cure. Comunque mi vedrete qualche volta in collegamento su Espn per qualche commento sugli Australian Open”.

Impossibile per la statunitense non pensare alla sorella Jeanne, deceduta due anni fa per la stessa malattia: “Quando faccio la chemio – ha detto la Evert -. Penso a lei e e sento che mi darà una mano a superare questa difficile prova. Ma i medici mi hanno rassicurata. Ci sono il 90 per cento delle chance che la chemio funzioni”.

