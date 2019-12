Seconda partita, seconda vittoria per Carlo Ancelotti, che dopo essersi imposto all'esordio in casa contro il Burnley guida il suo Everton al successo anche in trasferta, a Newcastle.

Al St.James Park i Toffees vincono per 2-1 grazie alla doppietta di Calvert-Lewin al 13' e al 63', inutile la rete di Schar per i bianconeri al 56'. In classifica l'ex allenatore del Napoli sale al decimo posto a quota 25 punti, agganciando proprio i Magpies.

SPORTAL.IT | 28-12-2019 18:22