Everton, James Rodriguez: "Benitez non mi voleva"

21-02-2022 21:50

L’ex centrocampista offensivo dell’Everton, ora in forza all”Al Rayyan, James Rodriguez, con trascorsi anche nel Real Madrid e nel Bayern Monaco, ha parlato della sua esperienza coi Toffies. Nello specifico, il colombiano ha sottolineato di non aver avuto intenzione di lasciare Liverpool, ma che l’ex allenatore Benitez non gradiva la sua presenza in squadra. Queste le sue parole:

“Mi sarebbe piaciuto restare all’Everton per molti altri anni, è un club spettacolare e i tifosi sono incredibili. Purtroppo ho trovato un manager che non contava su di me. Io volevo rimanere”.

OMNISPORT