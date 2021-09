Exor: "Juve in perdita pesante anche nel 21/22"

L’azionista di maggioranza della Juventus, Exor, ha pubblicato oggi la relazione semestrale relativa al 2021/2022, confermando come anche questa stagione sarà davvero difficile a livello finanziario per i bianconeri.

Questa ciò che Exor riporta, come scrive Calcio e Finanza:

“Attualmente, per l’esercizio 2021/2022, che è ancora gravemente colpito dagli effetti diretti e indiretti della pandemia, si prevede una perdita significativa. Nell’ipotesi di un sostanziale ritorno alla normalità del del contesto economico generale entro la seconda metà del 2022, e grazie alle azioni intraprese nell’ultimo esercizio per razionalizzare i costi e recuperare i ricavi che hanno efficacia nel medio periodo, il risultato operativo e il cash flow di Juventus sono attesi in cash flow di Juventus sono attesi in miglioramento a partire dall’esercizio 2022/2023”.

OMNISPORT | 08-09-2021 18:51