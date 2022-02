Ezpeleta: "Ciò che Rossi ha creato rimane. Ducati-Bagnaia da titolo"

21-02-2022 19:49

A Sky Sport 24, il CEO di Dorna Sports (di fatto la grande azienda che gestisce la MotoGP) Carmelo Ezpeleta ha analizzato la nuova stagione della MotoGP, la prima senza Rossi: “Abbiamo la fortuna che quello che ha creato Valentino rimane. Lui è stato importantissimo per il nostro sport, sia perché è stato un campione velocissimo sia perché è riuscito ad allargare l’interesse verso il motomondiale. Le stesse persone che grazie a lui hanno iniziato a seguire le gare continueranno a farlo in questi anni”.

Per Ezpeleta, la lotta per il titolo sarà serrata: “Bagnaia e Ducati sono sicuramente una coppia da Mondiale. L’anno scorso Pecco ha chiuso secondo, quest’anno parte come uno dei favoriti. Marquez? L’ho visto a Madrid, l’ho trovato molto bene, aveva ritrovato il sorriso di sempre. Dovrà cambiare lo stile di guida per i problemi avuti al braccio, ma anche nei test si è trovato bene con la nuova Honda, è un ulteriore segnale positivo, tra i favoriti per il titolo c’è sicuramente anche lui”.

Infine, Ezpeleta ha analizzato la classe regina del futuro: “Tra 20 anni la immagino una MotoGP che faccia rumore. Insieme alle Case abbiamo deciso di lavorare sulla benzina, abbiamo previsto il passaggio dai combustibili fossili a quelli sostenibili al 100% entro il 2027. Abbiamo anche la MotoE, possiamo dire che abbiamo un Campionato ibrido”.

OMNISPORT