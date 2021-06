F1, GP Francia: Ferrari dietro anche nelle seconde libere

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di Formula 1 sul circuito Paul Ricard di Le Castellet miglior tempo per la Red Bull del leader del mondiale Max Verstappen. L’olandese ha preceduto rispettivamente di 8 e di 252 millesimi le Mercedes, che erano state le più veloci nella sessione mattutina, del finlandese Valtteri Bottas e del britannico sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Quarto lo spagnolo Fernando Alonso, strepitoso sulla sua Alpine, bravissimo anche il suo compagno di squadra, il francese fresco di rinnovo Esteban Ocon, sesto. Quinta e ottava, ma non ci si aspettava di meglio, le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, deludono le McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Daniel Ricciardo, decimo e quattordicesimo, così come il messicano Sergio Perez, trionfatore a Baku e oggi invece dodicesimo con la seconda Red Bull. Non male invece le Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, nono e undicesimo. Ancora bene il francese di Milano Pierre Gasly, settimo con l’AlphaTauri, tredicesimo il suo compagno di squadra giapponese Yuki Tsunoda. Chiudono la classifica, nell’ordine, le Aston Martin, le Williams e le Haas: quindicesimo e sedicesimo il tedesco Sebastian Vettel e il canadese Lance Stroll, diciassettesimo e diciottesimo il britannico George Russell e il canadese Nicholas Latifi, diciannovesimo e ventesimo il tedesco Mick Schumacher e il russo Nikita Mazepin. Ecco la classifica coi distacchi.

1. Max VERSTAPPEN RED BULL-HONDA 1’32”872

2. Valtteri BOTTAS MERCEDES +0”008

3. Lewis HAMILTON MERCEDES +0”253

4. Fernando ALONSO ALPINE-RENAULT +0”468

5. Charles LECLERC FERRARI +0”678

6. Esteban OCON ALPINE-RENAULT +0”813

7. Pierre GASLY ALPHATAURI-HONDA +0”824

8. Carlos SAINZ FERRARI +0”826

9. Kimi RAIKKONEN ALFA ROMEO-FERRARI +0”914

10. Lando NORRIS MCLAREN-MERCEDES +0”950

11. Antonio GIOVINAZZI ALFA ROMEO-FERRARI +0”959

12. Sergio PEREZ RED BULL-HONDA +1”049

13. Yuki TSUNODA ALPHATAURI-HONDA +1”083

14. Daniel RICCIARDO MCLAREN-MERCEDES +1”207

15. Sebastian VETTEL ASTON MARTIN-MERCEDES +1”575

16. Lance STROLL ASTON MARTIN-MERCEDES +1”760

17. George RUSSELL WILLIAMS-MERCEDES +2”394

18. Nicholas LATIFI WILLIAMS-MERCEDES +2”459

19. Mick SCHUMACHER HAAS-FERRARI +2”640

20. Nikita MAZEPIN HAAS-FERRARI +2”679

OMNISPORT | 18-06-2021 16:10