F1, Gp Francia: Mercedes davanti nelle libere, Ferrari in ritardo

Le Mercedes tornano a brillare nelle prove libere a Le Castellet, in vista del Gran Premio di Francia di Formula 1 di domenica. Valtteri Bottas fa segnare il tempo più veloce in 1:33.448, davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton.

Max Verstappen, leader del Mondiale, insegue: è terzo a 4 decimi dal finlandese, seguito dal compagno della Red Bull Sergio Perez, quarto.

Bene le Alpine sul circuito di casa: Ocon, fresco di rinnovo, è quinto, Fernando Alonso settimo. Le McLaren: Ricciardo è sesto, Norris nono.

In difficoltà le Ferrari: rispetto alle ultime uscite, soffre il poleman degli ultimi due Gp, Charles Leclerc, che si fa sentire anche via team radio (“Sto faticando con la macchina”). Per lui undicesimo tempo finale. Mattinata complicata anche per Carlos Sainz, che a causa di un testa coda ha rovinato il set di gomme soft: lo spagnolo ha chiuso solo sedicesimo.

Sebastian Vettel, secondo a Baku, finisce a muro dopo un testa coda: il pilota tedesco è rimasto illeso, è quindicesimo alla fine della sessione,

I tempi delle prime Libere

1 V. Bottas Mercedes 1’33″448

2 L. Hamilton Mercedes 1’33″783

3 M. Verstappen Red Bull 1’33″880

4 S. Perez Red Bull 1’34″193

5 E. Ocon Alpine 1’34″329

6 D. Ricciardo McLaren 1’34″644

7 F. Alonso Alpine 1’34″693

8 P. Gasly AlphaTauri 1’34″699

9 L. Norris McLaren 1’34″707

10 Y. Tsunoda AlphaTauri 1’34″847

11 C. Leclerc Ferrari 1’34″950

12 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’35″116

13 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’35″135

14 L. Stroll Aston Martin 1’35″275

15 S. Vettel Aston Martin 1’35″289

16 C. Sainz Ferrari 1’35″342

17 N. Latifi Williams 1’35″612

18 N. Mazepin Haas 1’36″651

19 M. Schumacher Haas 1’37″329

20 R. Nissany Williams 1’37″881

OMNISPORT | 18-06-2021 12:43