F1: addio all’esultanza dal muretto

La nuova norma introdotta al GP d’Australia

31-03-2023 13:04

Vietato esultare al muretto per celebrare l’arrivo del proprio pilota. La norma, introdotta per motivi di sicurezza, è stata comunicata al GP d’Australia dal direttore di gara della F1 Niels Wittich. Viene inoltre indicato che l’uscita del personale del team nella corsia dei box è possibile soltanto subito prima o dopo che deve lavorare su un’auto, per il tempo strettamente necessario.

Scetticismo nel mondo della Formula1. “Mi sorprende che questa situazione sia un problema – afferma Horner (Red Bull) – ma penso che tutto ciò che riguardi la sicurezza debba essere preso molto sul serio. Però parliamo di momento abbastanza iconico, ha sempre fatto parte dei GP e personalmente non ho mai visto accadere problemi”.