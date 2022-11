F1, adesso Sargeant può andare a correre per la Williams

20-11-2022 13:33

Doveva chiudere il campionato di Formula 2 tra i primi cinque e così ha fatto. Logan Sargeant ha conquistato gli ultimi punti utili per ottenere la Superlicenza e potrà quindi salire in Formula 1 nel 2023. Il pilota statunitense ha chiuso quinto nell’ultima gara corsa ad Abu Dhabi e quarto nella classifica di categoria. E ora potrà andare a correre per la Williams.

Il team di Grove aveva già deciso di puntare sul giovane americano classe 2000 per la prossima stagione. Ma per Sargeant, esordiente quest’anno in F2, serviva il piazzamento finale tra i primi cinque. Ora potrà prendere il posto di Nicholas Latifi nel 2023 e salire così sulla Williams in F1 al fianco di Alex Albon.