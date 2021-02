F1, Fernando Alonso operato dopo l'incidente: le sue condizioni

Fernando Alonso ha evitato il peggio: secondo le indiscrezioni in arrivo dal team Alpine, il pilota asturiano sarà regolarmente in pista in Bahrain, per i test che anticiperanno il Mondiale di Formula 1, nonostante l’incidente stradale capitatogli in bici a Lugano.

Secondo le indiscrezioni, poi confermate da Marca, l’ex ferrarista è stato operato questa mattina per sistemare la frattura alla mandibola e i denti: la ricostruzione maxillo facciale ha avuto esito soddisfacente, basterà un mese di recupero per tornare al 100% sul tracciato emiratino. “Se c’è una frattura mandibolare, si farà un esame per capire se c’è uno spostamento e in quel caso valutare l’inserimento di una piastra”, ha dichiarato il medico specialista, Dr. Jose Gonzalez, ad AS.

“Se si tratta davvero di una frattura netta, non dovrebbero essere necessari ulteriori esami. In ogni caso, qualunque cosa sia, non è un grave infortunio. Si può dire, con quasi totale certezza, che sarà ai test pre-stagionali in Bahrain senza problemi”.

Un grande spavento, che non pregiudicherà l’avvio di stagione del driver spagnolo. La causa dell’incidente sulle strade di Lugano non è ancora chiara: sarebbe dovuta a un mancato stop o precedenza, ma non è definito se da parte di Fernando o dell’automobilista coinvolto nell’impatto.

Alonso, che ha battuto violentemente la faccia perdendo almeno due denti, è stato trasportato al pronto soccorso e “successivamente nel reparto di chirurgia e ortopedia dell’ospedale Cantonale di Lugano, dove è stato sottoposto al primi esami – riporta la Gazzetta dello Sport -. Nel frattempo è stata contattata una clinica privata sempre di Lugano, prima che venisse presa la decisione di trasferirlo in un ospedale di Berna, specializzato nelle operazioni di tipo maxillo-faciale”.

OMNISPORT | 12-02-2021 10:28