Alonso investito in bici: Mondiale F1 a rischio, le condizioni

Il mondo della Formula 1 è in ansia per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo che proprio quest’anno fa il suo rientro nel Mondiale con la Renault targata Alpine F1 è rimasto coinvolto in un incidente mentre era con la sua bici in Svizzera per la precisione a Lugano.

Il due volte iridato, ex Ferrari, sarebbe stato investito da un’auto mentre si allenava con sua bicicletta. È stato subito soccorso e ricoverato in un’ospedale della zona. Le prime radiografie avrebbero evidenziato alcune fratture. A rischio potrebbe esserci l’inizio del Mondiale di F1 esattamente tra 45 giorni in Baharain e una settimana prima con i test.

L’incidente di Alonso, F1 a rischio?

La conferma è arrivata in serata dal team Alpine: “Il team F1 Team può confermare che Fernando Alonso è stato coinvolto in un incidente stradale mentre stava andando in bicicletta, in Svizzera. Fernando è cosciente e sta bene, attende di sottoporsi ad ulteriori esami domani mattina. Il team F1 Alpine, non pubblicherà ulteriori comunicati stampa in questo momento. Domani saranno dati altri aggiornamenti”.

Una vera tegola per lo spagnolo e la Renault dal momento che il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale di F1 è agli sgoccioli. A metà marzo sono infatti previsti i test in Baharain, mentre il 28 è in programma il primo GP, sempre sul circuito di Sakhir. Nell’entourage del pilota assicurano che viene tenuto in osservazione nell’ospedale.

Alonso, il rientro in F1

L’ex pilota della Ferrari si stava preparando per il suo ritorno in F1 dopo aver lasciato il Mondiale nel 2018 alla fine della infelice esperienza in McLaren con motori Honda. La bici è una grande passione dello spagnolo che si allena spesso e volentieri macinando km pedalando e che diversi anni fa aveva tentato addirittura l’ingresso nel ciclismo con una squadra tutta sua coinvolgendo addirittura l’ex campione italiano e commissario tecnico, Paolo Bettini.

