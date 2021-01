F1: gli orari di partenza dei Gran Premi 2021

Ritorno al passato per la Formula Uno che ha ufficializzato gli orari dei GP della stagione 2021, confermando che il semaforo verde avverrà dieci minuti prima rispetto agli anni passati, non più alle 15:10 ma alle 15:00 e le prove libere del venerdì saranno accorciate di 30 minuti, per cui solo di un’ora.

Dal 2021, la maggior parte delle gare europee inizierà alle 15:00, mentre a Baku il GP scatterà dalle 16:00. Il Gran Premio inaugurale del Bahrain che aprirà la stagione il 28 marzo avrà inizio alle 18:00. Resta ancora da assegnare il GP del 2 Maggio.

28 marzo Bahrain 18:00

18 aprile Emilia Romagna 15:00

2 maggio TBC

9 maggio Spagna 15:00

23 maggio Monaco 15:00

6 giugno Azerbaijan 16:00

13 giugno Canada 14:00

27 giugno Francia 15:00

4 luglio Austria 15:00

18 luglio Gran Bretagna 15:00

1 agosto Ungheria 15:00

29 agosto Belgio 15:00

5 settembre Olanda 15:00

12 settembre Italia 15:00

26 settembre Russia 15:00

3 ottobre Singapore 20:00

10 ottobre Giappone 14:00

24 ottobre Stati Uniti 14:00

31 ottobre Messico 13:00

7 novembre Brasile 14:00

21 novembre Australia 17:00

5 dicembre Arabia Saudita 19:00

12 dicembre Abu Dhabi 17:00

OMNISPORT | 29-01-2021 11:44