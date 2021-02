F1, Alonso: "Il potenziale di Leclerc è superiore a quello di Vettel"

Il neo pilota dell’Alpine ha rilasciato un’intervista alla Rai, parlando dell’addio un pòl burrascoso avvenuto tra Sebastian Vettel e la Ferrari. Secondo il pilota spagnolo tuttavia, non ci sarebbe da stupirsi più di tanto: per lui la situazione è molto chiara e ben definita. La separazione tra Sebastian Vettel e la Ferrari, era l’unica strada percorribile per quello che riguarda la stagione 2021.

Secondo il due volte cmapione del mondo la scuderia Ferrari ha fatto una scelta anche in chiave futura, preferendo il potenziale di Leclerc rispetto a quello già visto di Vettel.

“Dopo cinque anni era assolutamente chiaro come la Ferrari non vedeva in Sebastian Vettel il salvatore della patria”, ha dichiarato lo spagnolo. “Leclerc, nel corso delle ultime stagioni, ha mostrato un potenziale superiore e questo li ha portati a fare delle scelte. L’addio era l’unica strada percorribile dopo le difficoltà dello scorso anno”.

Una scelta forte, decisa magari anche controcorrente, ma solo così la Ferrari può cercare di rialzarsi, reagire e tornare a lottare come una volta.

OMNISPORT | 01-02-2021 09:41