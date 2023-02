F1, Albon: “Ricciardo ha scelto di fare il terzo, io fui retrocesso”

Il pilota thailandese ricorda quando la Red Bull gli tolse la guida di una delle due monoposto per affidarla a Perez

Daniel Ricciardo sarà il terzo pilota della Red Bull dopo che non ha trovato un ingaggio in uno dei top team. Chi ha avuto un’esperienza simile è stato il thailandese Alex Albon, che tra il 2020 e il 2021, si ritrovò da titolare a riserva proprio in Red Bull per fare spazio e Sergio Perez: “La mia non è stata una scelta, quella di Daniel sì”.

Aggiunge: “Penso che lui abbia un’età diversa e uno stato d’animo diverso rispetto al mio. Quando ero lontano dalla Formula 1 avevo 24 anni e avevo molta fame e voglia di tornare. Invece immagino che Daniel, che è stato un pilota di grande successo, probabilmente non vorrebbe unirsi a una squadra che non fosse un top team. Sarebbe come dover ricominciare da zero la sua carriera di pilota. Questa invece è una cosa che io sono stato più che felice di fare. La rifarei dieci volte. Credo che questa sia la differenza principale”.