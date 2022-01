F1, Alfa Romeo, Bottas: “Ho imparato molto da Hamilton”

11-01-2022 14:58

Non sono pochi cinque anni trascorsi in una scuderia top come la Mercedes e soprattutto avere come compagno di squadra di uno dei più grandi piloti di sempre non è roba da poco.

Il pilota finlandese, sicuramente già talentuoso per conto suo, ha senza dubbio aumentato le sue capacità grazie all’esperienza maturata in questi cinque anni in cui ammette di aver appreso tante cose grazie al suo compagno Hamilton, capace di vincere per sette anni il campionato del mondo piloti e di migliorarsi anno dopo anno.

La speranza dell’Alfa Romeo è che Bottas porti esperienza e metodo a Hinwill, trascinando il team. Dopotutto ha studiato da un vero numero uno.

“La qualità impressionante di Hamilton è la sua capacità di migliorarsi anno dopo anno – le parole di Bottas raccolte da Crash.net – Sicuramente da lui in cinque anni ho imparato tantissime cose, sulla guida, sul set-up, e tanti altri piccoli particolari sul lavoro nel team. E’ davvero spettacolare vedere come lavora per trovare la perfezione, soprattutto quando non si sente al 100%. Chiede sempre di più a se stesso e alla scuderia, ogni anno migliora un po’ di più come pilota”.

