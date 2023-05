F1, Alonso attacca la Ferrari, bordate: “Inconsistente”

Le frecciate di Fernando Alonso, pilota della Alpine F1, verso la Ferrari, una delle scuderie in cui lo spagnolo ha militato in pasasto

09-05-2023 16:06

Fernando Alonso, ora alla guida della Alpine in F1, ha rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza pungenti dopo il podio di Miami, togliendosi in questo modo altri sassolini dalle scarpe relativamente anche al suo passato in Ferrari.

F1, nuovo scontro Alonso-Ferrari

Al termine del Gp di Miami, dove Alonso ha terminato la propria gara sul terzo gradino del podio, lo spagnolo ha ironizzato sulla situazione in casa Ferrari. Rispondendo ad una domanda relativa al dominio imposto dalla Red Bull di Verstappen in queste prime gare stagionali, il pilota di Oviedo ha confrontato la “sua” Ferrari quando vi era una lotta serrata tra il 41enne e Vettel (durante il periodo di militanza del tedesco nella scuderia di Spielberg).

F1, Alonso: “Facciamo più punti della Ferrari”

Queste le parole di Alonso rilasciate a Sky Sport. Dichiarazioni che hanno irritato il board del Cavallino: “Credo che Newey faccia sempre una macchina superiore alle altre, l’ha fatto anche la Mercedes per tanti anni, quando Hamilton e Bottas vincevano tutto. È sempre difficile, ma è la natura della F1. Sicuramente noi (in Ferrari) in quegli anni eravamo sempre lì, non abbiamo mai sbagliato e abbiamo lottato per il mondiale in tre di quei quattro anni fino all’ultima gara (in realtà i mondiali decisi all’ultimo GP furono due, n.d.r.). Fortunatamente per noi, adesso in Ferrari c’è un po’ più d’inconsistenza rispetto ad allora e facciamo più punti di loro”.

F1, Alonso: “Spettacolare tornare sul podio”

Alonso a Miami è salito per la quarta volta sul podio in cinque gare stagionali: “Mi è piaciuto tornare sul podio – ha chiosato Alonso – soprattutto qui a Miami. Non ci ero mai salito prima ed è sempre spettacolare. Anche in Messico è molto bello, così come in tutti questi nuovi circuiti. Non ci sono mai salito, devo farci l’abitudine. Oggi è stato bello“. Vedremo ora che cosa ci riserverà il GP di Imola del prossimo 20 maggio.