F1, Fernando Alonso: "Interessante capire come è cambiata la pista"

Il pilota dell'Aston Martin: "Il circuito è molto veloce, con molte curve e lunghi rettilinei"

03-05-2023 19:43

Il pilota dell’Aston Martin Fernando Alonso ha parlato in vista del Gran Premio di Miami: “È bello tornare a Miami, è un luogo fantastico da visitare per la Formula Uno e siamo entusiasti del nostro primo Gran Premio dell’anno negli Stati Uniti. Mi è sempre piaciuto visitare questo Paese e mi piace l’approccio e la passione per lo sport che vi si respira”.

“Siamo reduci da un intenso fine settimana a Baku che ci ha visto segnare 22 punti come squadra e arrivare a un solo secondo da un altro podio domenica. La vettura si è comportata bene nonostante il poco tempo a disposizione per la messa a punto. Il circuito è molto veloce, con molte curve e lunghi rettilinei. Sarà interessante vedere se la riasfaltatura ha avuto un impatto sulla pista e avremo tutto il tempo per valutarlo venerdì. Le nostre prestazioni a Baku sono state incoraggianti e spero di ottenere risultati simili a Miami”.