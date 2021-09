F1, Alonso: "Avrei meritato il podio"

Fernando Alonso con la sua Alpine è andato davvero vicino a conquistare il primo podio stagionale con una gara di assoluta classe come suo solito ma chiusa solamente al sesto posto. Gioia si ma non del tutto per Alonso nel 15° appuntamento del Mondiale f1 a Sochi, come da lui stesso ammesso al termine della gara:

“Devo essere felice per i punti conquistati, dopotutto è stato un buon risultato per il team e per la classifica del Mondiale Costruttori, ma preferisco sottolineare come oggi abbiamo disputato una grande gara. Avevo a disposizione un ritmo importante e, ad un certo punto del Gran Premio, dopo il pit-stop, ho anche superato Max Verstappen. Direi che la macchina fosse davvero ottima”.

Il momento di svolta è stata la pioggia:

“In quel momento andavo alla grande, ho ripreso tutti quelli che mi precedevano e, ad un certo punto, sono addirittura salito in terza posizione. Pensavo davvero stesse arrivando il mio primo podio e, nel caso, sarebbe arrivato per merito, non per demeriti altrui. Quindi, dopo qualche minuto, ha iniziato a piovere ancor più forte, e ogni scenario è di nuovo cambiato. A quel punto tutto è dipeso dalla fortuna. Chi cambiava gomme prima, o dopo, avrebbero visto la propria gara prendere una decisione. Norris e Leclerc hanno provato con la slick e hanno perso la scommessa, diversi altri piloti hanno azzeccato la scelta. Per mia sfortuna Sainz, Ricciardo e Bottas si sono fermati prima. Non ho azzeccato la scommessa giusta oggi, ma mi tengo comunque la prestazione. Ora voglio conferme già dalla prossima tappa del Gran Premio di Turchia. Sono molto positivo dopo questa giornata”.

OMNISPORT | 26-09-2021 16:39