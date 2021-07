F1, Alonso: “Continuo fin quando mi sento competitivo”

Non è stato facile per Fernando Alonso tornare a sedersi su un sedile di una monoposto in F1.

Nella prima parte della stagione, durata sette gare a dire dello spagnolo, Alonso ha dovuto ‘riprendere la mano’ con il Circus, adattando anche l’Alpine al suo stile di guida. Ma se da cinque Gran Premi consecutivi lo spagnolo va a punti vuol dire che la prima fase deve dirsi conclusa.

La testa dell’ex campione del mondo però, sta già guardando al futuro. Questo è un anno di ‘riscaldamento’, mentre per la prossima stagione l’obiettivo è fissato molto più in alto. Lo spagnolo sogna la vittoria e nonostante i suoi 40 anni, si sente ancora competitivo per aggiungere un Mondiale al suo palmarès.

“Quando mi rado e mi guardo allo specchio sembro ancora molto giovane“, ha scherzato con i giornalisti di SoyMotor. “Continuerò fin quando la mia forma mi mantiene in Formula 1, fin quando mi diverto e sono competitivo. E ora mi sto divertendo, mi sto anche godendo le attività fuori dalla pista, cosa che non avrei mai detto in passato“.

Cosa si aspetta Alonso dal cambio regolamentare il prossimo anno? Di certo si attende un livellamento di valori, senza i domini dell’ultimo decennio, come quelli di Red Bull e Mercedes. Lo spagnolo ha ammesso che l’anno scorso si annoiava a guardare la Formula 1, e che anzi l’unico pilota che lo teneva incollato alla tv era Verstappen: “Non si tratta di vincere, perché in realtà Max non è ancora un campione del mondo, ma è un ragazzo che può colorare di arancione un’intera tribuna così come facevo io all’epoca della Renault. L’anno scorso vedevo il Gran Premio per vedere cosa faceva Max: era l’unico da cui aspettarsi qualcosa. Sapevi che Bottas non avrebbe attaccato Hamilton e sapevi che Hamilton avrebbe vinto se non fosse successo nulla di strano“.

